Archeologische site in Willemstraat te bezoeken op 9 en 10 november

Ardooie GOG De Salamander wordt aangeplant

Ter hoogte van de Meersenstraat en de firma Sioen werd begin dit jaar een tweede gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Roobeek in Ardooie in gebruik genomen. Het bekken moet de kans op wateroverlast in het centrum van Ardooie verkleinen. Het Stadlandschap West-Vlaamse hart werd aangezocht voor de landschappelijke inkleding van dit overstromingsgebied. Hun landschapsconsulent tekende een houtkant van 750 planten op de talud, 30 populieren, 10 knotwilgen, 75 planten doornstruweel en een bosje met een 30-tal bomen op het beplantingsplan. Op zaterdag 26 november, Dag van de Natuur, wordt al dat plantgoed in de grond gestopt. Hiervoor worden nog helpende handen gezocht. Zin om een bijdrage te leveren? Inschrijven doe je via www.detorenvalk.be/dvdn (project 6). Er wordt gestart om 9 uur. Punt van afspraak is het kruispunt van de Meersenstraat en de Poerbusstraat. Er wordt aangeraden om laarzen of waterdichte stapschoenen te voorzien, handschoenen, een spade en een harkje. Ook wordt opgeroepen om zoveel mogelijk met de fiets richting het GOG te trekken aangezien de parking er beperkt is.

7 november