Alles voor de bijtjes: Wingene opent gemeentelijk bloemenzaadwinningsperceel

ZwevezeleHet is Wingene menens om de bijen te redden. In het kader van het gemeentelijk bijenactieplan werd zondag langs de Joostraat in Zwevezele, net achter de begraafplaats, een bloemenzaadwinningsperceel geopend. Bedoeling is om het zaad van de bloemen die er groeien te oogsten en te gebruiken om elders op het openbaar domein in te zaaien. Ook de burgers zullen er terecht kunnen voor gratis bloemzaad.

Klaproos, teunisbloem, rode zonnehoed, koningskaars, slangenkruid, wilde margriet,… Het zijn maar enkele van de bloemsoorten die momenteel staan te bloemen net achter de Zwevezeelse begraafplaats. Het gemeentebestuur turnde daar een lap grond, die tot voor kort door een landbouwer gebruikt werd om aardappelen te kweken, om tot een waar bloemenparadijs.

26 perceeltjes

Vergis je niet, het is geen bloemenplukweide. Het is daarentegen de bedoeling dat de bloemen er blijven staan tot ze zaad maken want het gaat om een bloemenzaadwinningsperceel, de opvallendste actie uit het gemeentelijk bijenactieplan dat vorig jaar werd opgemaakt door de gemeentelijke bijenwerkgroep onder begeleiding van Stadlandschap ’t West-Vlaamse hart. “Het perceel bestaat uit 26 mooi afgebakende perceeltjes van 15 op 4 meter, ingezaaid met één of twee bloemensoorten”, vertelt burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Het is een waar bloemenparadijs en één van de mooiste plekjes van onze gemeente.” Maar het perceel is eigenlijk niet echt aangelegd voor de kleurenpracht. “Met de gemeente zullen we het zaad oogsten voor inzaai op gemeentelijke graspercelen. Dit om onze gemeente nog bloemiger te maken.” Iets waar Wingene nu al hard op inzet want in het sportpark van Wingene en Zwevezele, in het Kasteelpark en in grasperken in verschillende wijken werden in 2021 en 2022 al bloemenweides ingezaaid. In totaal goed voor een oppervlakte van een hectare.

Volledig scherm Het gemeentelijk bloemenzaadwinningsperceel bestaat uit 26 kleinere perceeltjes waar telkens één of twee bloemsoorten werden ingezaaid. © Maxime Petit

Wingense en Zwevezeelse tuinen

Maar ook de Wingenaars en de Zwevezelenaars zullen er wel bij varen want het gemeentebestuur wil niet enkel het openbaar bebloemen. “Er is een fietstocht in de maak om in mei, juni van volgend jaar langs gemeentelijke bloemenweiden te trappen. De eindhalte wordt dit perceel, waar bloemenzaad gratis zal aangeboden worden aan onze inwoners”, aldus de burgemeester. Zo kunnen zij ook hun tuin die kleurrijke metamorfose geven waar de bijen zo gek op zijn.” En dat is broodnodig want de bijenpopulatie staat onder druk terwijl deze diertjes wel degelijk een cruciale rol spelen in de voortplanting van planten, en daarmee ook in de productie van voedsel.

Volledig scherm Bij elke bloemsoort staat een infobordje. © Maxime Petit

Educatief

Ook heeft het bloemenzaadwinningsperceel een educatieve functie. “Bij elk perceeltje is een infobordje voorzien waarop je leest hoe elke bloem in elkaar zit, groeit en bloeit. Het is een gedroomde plek om met schoolgaande kinderen te bezoeken en rond te leiden.” En straks wordt het nog meer de moeite want er wordt ook werk gemaakt van een educatieve bijenhal.

Trekker van dit alles is Rudi Debel. Hij is al meer dan 25 jaar lid van de milieuraad en gepassioneerd vlinderliefhebber. “Hij oogst al jaren bloemenzaden en beschikte zo over een eigen stock. Rudi zaait zelf verschillende bloemensoorten uit om ze op gemeentelijke percelen te kunnen inplanten. Samen met een vijftal vrijwilligers van de gemeentelijke bijenwerkgroep die elke week instaan voor het onderhoud van het perceel en dat schitterend doen.”

