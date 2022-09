Alle straatlichten uit ’s nachts en zwembadwater slimmer verwarmen: Wingene lanceert negentienpuntenplan om energie te besparen

Lees alles over de torenhoge energieprijzen en de gevolgen ervan in West-Vlaanderen in ons dossier.

“Een eerste berekening geeft aan dat we 465.000 euro per jaar voor gas en 536.000 euro voor elektriciteit zullen betalen”, weet Warnez. Om daaraan het hoofd te bieden, heeft Wingene en pakket maatregelen klaar. In totaal gaat het om negentien acties waarbij zowel op korte, middellange als lange termijn gefocust wordt. Op korte termijn wordt een communicatiecampagne opgestart. “Naast deelname aan Dikketruiendag worden ook heel wat tips gegeven om eenvoudig te besparen, zoals lichten doven bij het verlaten van een ruimte of bewust computers en beeldschermen uitschakelen”, zegt burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Kleine dingen, maar ze kunnen een verschil maken.”

Lichten uit

We hebben verschil­len­de pistes bekeken, waaronder zelfs een afdekzeil. Maar die optie bleek niet haalbaar. Wel gaan we een nieuwe UV-lamp plaatsen waardoor we minder energie nodig zullen hebben voor het verversen van het water

Zwembad

Een andere grote energieslokop is het gemeentelijke zwembad. De temperatuur van het water gaat niet naar beneden, maar zal wel nauw opgevolgd worden. “Bedoeling is dat we zo weinig mogelijk energie gebruiken om de temperatuur op peil te houden”, gaat Warnez verder. “We hebben verschillende pistes bekeken, waaronder zelfs een afdekzeil. Maar die optie bleek niet haalbaar. Wel gaan we een nieuwe UV-lamp plaatsen waardoor we minder energie nodig zullen hebben voor het verversen van het water. Binnenkort komen er ook twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie. Anderzijds hebben we het geluk dat we de voorbije jaren al fors geïnvesteerd hebben in het verduurzamen van de zwembadtechnieken. Zo hebben we al een warmtekrachtkoppeling.”