Aanleg nieuwe waterleiding Leenmolenstraat vanaf 8 augustus

Alle werken gebeuren in drie stappen. Eerst zal er een sleuf gegraven worden waar de kabels en buizen in gelegd worden. Woningen en winkels zullen bereikbaar blijven, via bijvoorbeeld loopbrugjes. Langere sleuven zullen soms gedeeltelijk terug dicht gemaakt worden. Daarna worden de nieuwe waterleidingen verbonden met het bestaande netwerk en alles zal grondig gecontroleerd worden. Pas als alles in orde is, kan de sleuf terug dicht. Wanneer woningen, winkels en bedrijven aangesloten zullen worden op de nieuwe waterleidingen, worden er plaatselijke putten gemaakt (vaak per woning). Tussen de aanleg van nieuwe waterleidingen en jouw aansluiting kan een periode van inactiviteit zitten. Dit is volkomen normaal. Nieuwe leidingen moeten eerst grondig getest worden. Na de werken worden alle putten en sleuven dichtgemaakt. Wanneer alle aansluitingen gemaakt zijn, wordt het voetpad definitief hersteld. De stoepstenen zullen vastgezet worden met wit zand. Dat zal zeker drie dagen blijven liggen om goed in de voegen door te dringen.Tot wanneer deze werken zullen duren, is nog onduidelijk.