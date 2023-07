86 schoolomgevingen en 49 schoolroutes worden veiliger in West-Vlaanderen

Dankzij Airkoe krijgen landbou­wers gratis schaduwbo­men

Provincie West-Vlaanderen, Stadlandschap Leie en Schelde en Stadlandschap West-Vlaamse hart rollen dit jaar opnieuw de ‘Airkoe’ campagne uit. Dit betekent dat landbouwers uit Pittem, Dentergem en Ruiselede gratis schaduwbomen kunnen bestellen, inclusief aanplanting en boombescherming. Door deze aan te planten kunnen ze hun vee in de weides in de toekomst voldoende verkoeling en schaduw bezorgen. Bestellen kan nog tot 15 augustus. Meer informatie via www.west-vlaanderen.be/airkoe.