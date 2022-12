6.500 bomen in Vagevuurbossen moeten - voorlopig - blijven staan

Tielt Oppositie bezorgd om Gildhof na moeilijke jaren: “We klimmen langzaam maar zeker uit het dal”

Oppositiepartij Vooruit maakt zich zorgen over het Tieltse cultuurcentrum, dat door het asbestverhaal en corona liefst vijf jaar lang klappen kreeg. Ook op vlak van personeel kende het centrum recent moeilijkheden. Cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt) deelt de bezorgdheden. “Maar we klimmen uit het dal. We scoren week na week beter.”

26 december