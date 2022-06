371 ‘hoppinpunten’ op komst in West-Vlaanderen

Met ‘Hoppin’ wil mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren in combinatie met andere duurzame vervoersmiddelen. “Vandaag zijn er in onze provincie te weinig mogelijkheden voor wie het openbaar vervoer wil combineren met een deelwagen, -fiets of -step”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij Peeters. “Een voldoende ruim aanbod aan hoppinpunten vormt een stimulans voor de verandering naar de mobiliteit van de toekomst.”

Er wordt in totaal 22 miljoen euro uitgetrokken voor 371 Hoppinpunten, verdeeld over de vijf West-Vlaamse vervoersregio’s. In de Westhoek komen er 124, Midwest krijgt er 98, in de regio rond Brugge komen 83 hoppinpunten, de regio Oostende krijgt er 31 en in het Kortrijkse komen er 35. De eerste hoppinpunten zouden dit jaar al ingericht moeten worden.