31 garages zetten komend weekend de poorten open in Zwevezele

Het aanbod tweedehandsmateriaal is bijzonder divers. Zo vind je onder meer kledij, speelgoed, miniatuurauto’s, keukengerei en decoratiemateriaal. Op sommige van de deelnemende adresjes zijn ook winterse hapjes en drankjes te verkrijgen, terwijl je in de Schoolstraat zelfs oldtimer-tractoren kunt bewonderen. De deelnemers zijn verspreid over heel Zwevezele, van de Zeswege tot in Hille. Een lijst is te vinden op de facebookpagina van Garageverkoop Zwevezele of via deze link. De meeste garages staan zowel op zaterdag (van 10 tot 16 uur) als op zondag (van 10 tot 12 uur) open.