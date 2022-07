18.438 euro voor West-Vlaamse zwerfvuilvrijwilligers

Steden en gemeenten die zwerfvuilacties op poten zetten kunnen daarvoor een vergoeding vragen bij Mooimakers, een initiatief van OVAM, Fost Plus en de VVSG. Zo werd alles samen 84.183,81 euro uitgekeerd in heel Vlaanderen. 18.438 euro daarvan ging naar 18 West-Vlaamse gemeenten. Alleen Limburg doet beter met 42 gemeenten. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij bevoegd minister Demir (N-VA), is tevreden maar benadrukt dat er nog ruimte is voor verbetering. “Door meer in te zetten op deze campagne en het informeren van lokale besturen, moet het mogelijk zijn om nog meer besturen te activeren om een aanvraag voor vergoeding in te dienen, al betekent het feit dat een lokaal bestuur geen aanvraag deed niet dat ze haar vrijwilligers niet op een andere manier bedankt.”.