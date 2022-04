1 miljoen euro Vlaamse subsidies voor kleine ingrepen in West-Vlaamse schoolomgevingen

De subsidies dienen voor relatief kleine, snel uitvoerbare maatregelen, zoals nieuwe zebrapaden, betere signalisatie van een fietsstraat, nieuwe octopuspalen of het plaatsen van fietsbeugels. Steden en gemeenten konden een aanvraag indienen om subsidies te krijgen voor dergelijke projecten. “Zo konden 22 West-Vlaamse steden en gemeenten samen rekenen op 999.966 euro om 132 schoolomgevingen aan te pakken”, weet parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Hij vroeg de cijfers op bij minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Gemiddeld is dat 47.000 euro per aanvragende gemeente of stad en daarmee is onze provincie koploper in Vlaanderen.”