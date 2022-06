Zizou Bergs krijgt wildcard voor hoofdtabel Wimbledon

Vandaagg versloeg Bergs, die in Ilkley als qualifier begon, in de finale het 29-jarige Amerikaanse vijfde reekshoofd Jack Sock (ATP 129), in 2017 en 2018 nog de nummer acht van de wereld, in drie sets: 7-6 (9/7), 2-6 en 7-6 (8/6). De Belgische nummer twee stak zo zijn vierde Challengertitel op zak. Morgen zal hij normaliter dankzij zijn zege in Engeland een forse sprong op de ATP-ranking maken en de top 150 binnenkomen. Zijn hoogste notering tot dusver op de mondiale ranglijst is de 163e plaats.