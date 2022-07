“Zeges in Londen komen altijd op belangrijk moment in mijn carrière": Djokovic verslaat Kyrgios en boekt zevende Wimbledon-titel

WimbledonVierde Wimbledon-titel op rij voor Novak Djokovic die de Nick Kyrgios-show (een beetje) het zwijgen oplegde. Met zijn 21ste grandslamzege, een zevende triomf in Londen, komt de Serviër in het kielzog van Rafael Nadal (22). Jammer dat hij waarschijnlijk niet kan meedoen aan de U.S.Open.

“Hij is een beetje een God”, zei Nick Kyrgios na afloop van de finale op het net 100 jaar oude centercourt van de All England Club. Het Australische enfant terrible had geen ongelijk. Novak Djokovic bleef drie uur lang stoïcijns kalm terwijl de rumoerige Kyrgios na de belangrijke momenten – eind tweede en derde set liet hij twee keer enkele kansen onbenut – hardop lamenteerde richting zijn spelersbox terwijl hij tussendoor ook 28 aces afvuurde en uitstekend tenniste. “Je bent een fenomenale atleet en geweldig talent. Je gaat hier nog in de finale staan”, retourneerde het eerste reekshoofd de lof. “Ik had ook nooit gedacht dat ik zoveel mooie woorden over jou ging zeggen.”

Enkele jaren geleden maakte Kyrgios nog de rekening van Djokovic door hem te omschrijven als iemand die wanhopig op zoek was naar een manier om even geliefd te worden als zijn rivalen Federer en Nadal. Begin dit jaar was hij wel de enige die de nummer een van de wereld verdedigde terwijl die door de Australische regering werd vastgehouden en nadien het land uitgezet. “Wat ik deed was niet makkelijk, ik ging tegen mijn eigen natie in”, zei Kyrgios. “Maar daardoor hebben we nu wel een goede relatie.”

Volledig scherm © AP

Die heisa ligt ondertussen al zeven maanden achter ons maar de discussie kan binnenkort weer oplaaien. Djokovic is immers niet welkom in Amerika, waar vooralsnog enkel gevaccineerde reizigers worden toegelaten, en kan dus op de U.S.Open niet op zoek gaan naar een 22ste grandslamtrofee. “Ik heb nu twee weken vakantie”, zei hij. “Daarna hoop ik op eventueel goed nieuws uit Amerika. Ik ben niet gevaccineerd en ben niet van plan het te laten doen. Mijn enige mogelijkheid is dat die eis komt te vervallen.” Afwachten.

Eerst is er echter nog meer minder goed nieuws. Door het niet toekennen van punten – als tegenmaatregel van de ATP voor de verbanning van Russische spelers door Wimbledon – is hij vandaag pas de nummer zeven van de wereld. Maar Djokovic laat dat allemaal de pret niet vergallen. Met zijn zeven Wimbledon-schalen heeft hij er nu evenveel in huis als de legendarische Pete Sampras. Enkel Federer telt er nog één meer. “Ik ben superblij”, glimlachte Djokovic. “Ook omdat dit een speciaal tornooi is voor mij. Het is het eerste tornooi dat ik ooit gezien heb als kind en wat me aanzette om te beginnen tennissen. Mijn Wimbledon-titels zijn bovendien altijd op belangrijke momenten in mijn carrière gekomen. Vandaag voel ik dan ook vooral opluchting na wat er in het begin van het jaar gebeurd is. Het zorgt alleszins voor meer waarde, meer betekenis en meer emoties.”

Volledig scherm © Photo News