Wimbledon verdedigt speelschema na opgave Raducanu, ook John McEnroe onder vuur genomen na ‘harde uitspraken’

Pas om 20 uur kon Emma Raducanu (18, WTA 338) aan haar achtste finale tegen Ajla Tomljanovic (WTA 75) beginnen. Met ook nog eens het gesloten dak vanwege de regen waren de omstandigheden niet ideaal. Diep in de tweede set eiste dat zijn tol voor de jonge Britse: bij een 6-4 en 4-0 achterstand moest ze er wegens ademhalingsproblemen de brui aan geven.

Raducanu groeide in eigen land al snel uit tot publiekslieveling, waardoor de kritiek op de programmatie van de wedstrijden dan ook niet lang op zich liet wachten. Maar in een officieel statement verdedigde de organisatie van Wimbledon haar speelschema, met de onvoorspelbare duur van andere wedstrijden en het Engelse weer als voornaamste argumenten: “Zoals altijd is de planning elke dag een complexe aangelegenheid en hoewel we veel zorg besteden aan de dagelijkse planning van wedstrijden en de toewijzing van banen, is het geen exacte wetenschap. Alle beslissingen worden genomen in het belang van het toernooi, de spelers, de toeschouwers en ons wereldwijd uitgezonden publiek.” Verder wenste de organisatie haar een spoedig herstel en strooide ze met lof voor de prestaties van Raducanu.

“Een beetje te veel”

Net als de organisatie van Wimbledon werd ook John McEnroe onder vuur genomen. De drievoudige winnaar van het grandslamtoernooi suggereerde als commentator bij de BBC dat het misschien allemaal ‘wat te veel werd’ voor Raducanu, al voegde hij daar ook meteen aan toe dat dat begrijpelijk was. “Ik denk niet dat het hielp dat de wedstrijd voor de hare zo lang duurde”, gaf McEnroe nog mee. “Daardoor ging ze er nog meer over nadenken. Dat is veel om op je te nemen, vooral als je er nog nooit geweest bent.”

Op sociale media vonden velen dat echter nogal een krasse uitspraak van de Amerikaan. Zo dacht ook Raducanu’s tegenspeelster, Tomljanovic, er over: “Ik kan me niet voorstellen dat je op je 18e in haar schoenen staat en een vierde ronde speelt in je eigen land. Dat hij dat zegt, is zeker hard. Ik heb iets soortgelijks meegemaakt en weet dat het iets echts en niet makkelijk is.”

