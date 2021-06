WIMBLEDON. Sabalenka neemt eerste horde - Djokovic herpakt zich tegen jonge Draper na mindere eerste set

Wimbledon Kyrgios: “Ik mikte de bal recht op Nadal, ja. Waarom moet ik sorry zeggen? Hoeveel geld staat er op zijn rekening?”

5 juli Never a dull moment wanneer Nick Kyrgios in de buurt is. Ook op de persbabbel na zijn verloren wedstrijd tegen Rafael Nadal in de tweede ronde op Wimbledon was dat niet anders...