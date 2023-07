Wimbledon heeft nieuwe koning: Alcaraz wint na ongelofelijke finale in vijf sets van Djokovic die gefrustreerd racket stuk smasht op netpaal

Na een epische finale heeft Carlos Alcaraz (20) zijn eerste maar ongetwijfeld niet laatste Wimbledon-kroon gewonnen. Tegen Novak Djokovic (36) won hij na een nagelbijter van het allerhoogste niveau in vijf sets: 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 en 6-4. Geen 24ste ‘recordgrandslam’ voor de op gras onklopbaar geachte Serviër, die Margaret Court (23 stuks) achter zich kon laten. De wissel aan de macht in het tennis is nu definitief een feit.

Volledig scherm © REUTERS

KIJK. Djokovic verliest service in set vijf en knalt racket stuk

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat. Een. Finale. En te zeggen dat na set één niets daarop leek te wezen. Djokovic kroop meteen in het hoofd van Alcaraz, die net bestookt werd op zijn sterke wapen, de forehand. De set afgelopen na 34 minuten en 1-6. Een normale sterveling kon dan al beter inpakken en wegwezen. Van zijn 77 matchen op Wimbledon, had Djokovic er nog niet één verloren nadat hij de eerste set had gewonnen. Alleen is Alcaraz geen gewone sterveling. Hij vond in set twee steeds meer zijn tennis, hield gelijke tred en klopte Djokovic zowaar in de tiebreak met 8-6. Op grandslamniveau had de Serviër die de laatste vijftien keer telkens gewonnen.

Volledig scherm Ook acteur Brad Pitt kon de finale smaken. © AP

In set drie ging het niveau met een ruk de hoogte in, wat culmineerde in een onwaarschijnlijk vijfde game dat maar liefst 26 minuten duurde. Dertien keer deuce, 32 punten in totaal. Maar, tekenend voor de shift in momentum, gewonnen door Alcaraz. Die pakte steeds meer uit met geweldig tennis. Dropshots vol effect waarmee hij Djokovic - nochtans de beste verdediger van het circuit - geregeld op verkeerde voet zette. Het moet zijn dat Alcarez in zijn tienerjaren veel naar Djokovic, Nadal en Federer gekeken heeft. Hij beweegt zoals Djokovic en vindt dezelfde hoeken als de Serviër, heeft het karakter en de spirit van zijn landgenoot en pakt uit met die heerlijke slice backhand en kan net zoals ook Federer formidabel scoren aan het net. De quasi perfecte tennisspeler.

Djokovic kwaad op alles en iedereen

Je moet het Djokovic wel nageven. Ook hij is geen gewone sterveling. Zoals Alcaraz het in zijn zegespeech zei: “36 is het nieuwe 26". Want nadat Djokovic de derde set liet varen na dat marathongame (6-1), stond hij er helemaal opnieuw in set vier. Het momentum weer richting zijn zijde getoverd. Met even onverzettelijk als fabelachtig tennis. Alcaraz raakte er zelfs even gefrustreerd door (4-6). Want de frustraties, die regeerden vooral bij Djokovic. Kwaad op de fans omdat zij de kant van Alcaraz kozen. Kwaad op de umpire, omdat hij vond dat die de tijdsklok bij zijn service te snel indrukte. Kwaad op de wind, die hem soms tot onnodige fouten dwong. In de slotfase sneuvelde een racket op een netpost.

Volledig scherm © ANP / EPA

Set vier ging zo naar Djokovic (3-6) en zo kreeg de finale wat ze verdiende: een allesbeslissende vijfde set. En daarin nam de onversneden klasse en nog sterkere fysiek van Alcaraz toch weer de bovenhand. Bovendien getuigde Alcaraz ook van grote mentale sterkte, toen hij niet ‘chokete’ wanneer hij het kon afmaken. 6-4. Diepe buiging. Voor Alcaraz is het zijn tweede grandslamtitel. Eind vorig seizoen won hij zijn eerste major door in de finale van de US Open (waar de niet-gevaccineerde Djokovic niet deelnam) de Noor Casper Ruud te verslaan.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Djokovic: “Matchen als deze verlies je niet graag”

Achteraf ook een grootse Djokovic tijdens zijn speech, waarin hij emotioneel werd toen hij zijn zoontje Stefan in de tribunes toeprak. “Ik ben verrast dat je nog blijven zitten bent nadat ik verloren ben", lachte hij nog eerst. Waarna de tranen toch de bovenhand namen. Ook Alcaraz werd meer dan geprezen. “Wat een kwaliteit die je getoond hebt. Ik wist al wel dat ik rekening met je moest houden op gravel en hardcourt, maar om dit al te kunnen op gras... ‘Amazing’. Ook in moneytime ben je blijven uitpakken met geweldige shots en services. Vandaag ben ik verloren van de betere speler. Nu regeert de ontgoocheling, matchen als deze verlies je niet graag. Maar wanneer ik morgenvroeg terugkijk op deze finale zal en mag ik trots zijn. Dankbaar ook. In het verleden heb ik trouwens al finales gewonnen, die ik ook had kunnen verliezen. Uiteindelijk komt zoiets toch wel in evenwicht.”

Volledig scherm © Photo News

Alcaraz: “Hopelijk komt U meer kijken, Felipe”

“Het is een droom die uitkomt voor mij”, glimlachte Alcaraz. “Zelfs als ik verloren had zou ik heel trots geweest zijn op mezelf. Een finale spelen tegen een legende van onze sport, voor mij is dat al ongelooflijk. Jij won al toernooien toen ik nog maar pas geboren was.” De nieuwe koning van Wimbledon richtte zich ook even tot zijn eigen koning, Felipe VI: “Ik heb twee keer gespeeld met u in de tribune en ik heb twee keer gewonnen. Hopelijk kan u wat meer komen kijken.”

Volledig scherm Koning Felipe VI kan de humor van Alcaraz wel appreciëren. © ANP / EPA

Alcaraz nam voor de derde keer deel aan het toernooi in de All England Club. Na een snelle exit bij zijn debuut in 2021 (tweede ronde) haalde hij vorig jaar de achtste finales (vierde ronde). Het nummer 1 van de wereld heeft nu twaalf toernooizeges op zijn erelijst. De helft daarvan behaalde hij dit seizoen.

Voor Novak Djokovic blijft het voorlopig bij zeven Wimbledontitels, een minder dan recordhouder Roger Federer. De Serviër mist ook de kans om zijn record van 23 grandslamzeges verder aan te scherpen én om Alcaraz opnieuw te onttronen als nummer 1 van de wereld.

Djokovic had de vorige vier edities van Wimbledon allemaal gewonnen (2018, 2019, 2021 en 2022 - in 2020 was er door corona geen organisatie). Zijn laatste nederlaag in de All England Club dateerde van 2017 toen hij in de kwartfinale tegen de Tsjech Tomas Berdych moest opgeven

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Alcaraz krijgt de trofee uit handen van Kate Middleton. © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Djokovic haalt in set drie verhaal bij de umpire, omdat hij na een ‘time violation’ bij zijn eerste service vindt dat de ref de tijdsklok te snel indrukt. © ANP / EPA

Volledig scherm Met een kushandje reageerde Djokovic richting de Alcaraz-fans in set vier nadat hij voor een beslissende break had gezorgd. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Liveblog bekijk belangrijke updates SET 5. Game, set en match Alcaraz: 6-4 Djokovic komt op 0-15, maar dan pakt Alcaraz - onder druk na nu toch een minder dropshot - uit met een geweldig lob. Gevolgd door een geweldige volley na een allesbehalve slechte passing van Djokovic: 30-15. Nog twee punten heeft de Spanjaard nodig. Djokovic dan met agressief tennis goed voor 30-30. Een goeie eerste service zorgt voor een eerste matchpunt! Dat is meteen ook goed voor de beslissing en de zege. Als een dolleman verdwijnt Alcaraz richting het publiek om in de armen van zijn entourage. Geweldig mooie zege voor de 20-jarige Spanjaard. SET 5. Djokovic geeft niet af: 5-4 De spanning wordt er alleen maar groter op. Voor Alcaraz zal het nu wel op de eigen service moeten gebeuren. Voor een tweede break zorgen in deze beslissende set, lukt niet. Djokovic autoritair naar winst op de opslag en 5-4. Kan Alcaraz het afmaken? Iedereen op het puntje van z'n stoel. SET 5. Alcaraz blijft magie produceren: 5-3 Neen, van enige stress blijkt bij Alcaraz geen sprake te zijn. Op geweldige wijze haalt hij zijn service binnen. Na nog maar eens een dropshot waarbij hij Djokovic - nochtans de allerbeste verdediger van het circuit - tegenvoets pakt. Met een ace maakt de Spanjaard het af: 5-3. Nog één game heeft hij nodig om deze epische finale te winnen en zijn eerste, maar ongetwijfeld niet zijn laatste, titel op Wimbledon te pakken. SET 5. Djokovic blijft aanklampen: 4-3 De mokerslagen blijven regeren op Centre Court. Geen van de twee die wil afgeven. Nu is het de beurt aan Djokovic om op de eigen service uit te pakken met het superieure aanvalswerk. Zo blijft de Serviër in het spoor van Alcaraz: 4-3. SET 5. Wind speelt Djokovic parten, Alcaraz op 4-2 Djokovic komt op 15-30 op de service van Alcaraz, maar mist dan een shot dat weer te wijten is aan de soms stevige wind op Centre Court. Die leek in de vorige set wat te gaan liggen waardoor Djokovic zijn beste tennis weer hervond. Alcaraz maakt er gebruik van om door te stomen tot 4-2. SET 5. Djokovic geeft niet op en komt terug tot 3-2 Van een makkelijke set lijkt geen sprake ditmaal voor Alcaraz. Kraken of opgeven staat nu ook alles behalve in het woordenboek van Djokovic. Hij blijft in de slipstream van Alcaraz om terug te komen tot 3-2, al blijft hij een break achter. SET 5. Alcaraz bevestigt en zet zich op 3-1 Begeeft Djokovic nu toch? Alcaraz kan in no-time de eigen service pakken en zo zijn break consolideren. 3-1 in het voordeel van de Spanjaard. Djokovic moet met een antwoord op de proppen komen in het volgende game of de finale lijkt nu toch echt in het voordeel van de Spanjaard te kantelen. SET 5. Eerste break voor Alcaraz! Djokovic breekt racket Djokovic opnieuw onder druk op zijn eigen service. Het momentum lijkt toch weer naar de Spanjaard te gaan. Met de nadruk op lijkt. Net als in zijn eerste servicegame van set vijf, krijgt Djokovic weer een breakpunt tegen. Nu pakt Alcaraz dat wel na een ongelofelijke rally waarbij de Serviër zich weer terug in het punt werkt nadat hij even tegen het gras gaat. Maar dan pakt Alcaraz uit met een loeiharde passing, tot vreugde van het publiek. Dat vindt Djokovic maar niets en uit woede knalt hij zijn racket stuk tegen de netband. Veel gejoel vanuit de tribunes en een 'code violation' is zijn deel. © rv Novak Djokovic's racket smash from two angles #Wimbeldon #WimbledonFinal pic.twitter.com/M5KMYrD2EP — Chris Hammer (@ChrisHammer180) July 16, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. SET 5. Wat een finale, wat een tennis: 1-1 De finale wordt er gewoon nog steeds beter en ook spannender op. Voor elk punt vechten de twee als leeuwen, alsof de match telkens op het spel staat. Alles doen de twee tenoren eraan om het momentum naar zich toe te trekken. Wie heeft nog de meeste energie in de tank? We zouden het niet durven voorspellen, ondanks het leeftijdsverschil van 16 jaar. Alcaraz ziet Djokovic een moeilijke smash missen en kan gelijke tred houden. 1-1 in games. SET 5. Djokovic werkt breakpunt weg en zet zich op 0-1 Vijfde uur, vijfde set - wat en wedstrijd. Bij 30 gelijk dwingt Alcaraz met een geweldige backhand een breakpunt af, maar dat werkt Djokovic weer weg. Na een nieuw geweldig punt van Alcaraz blijft Djokovic onder druk op 'deuce', om dan toch het belangrijke game alsnog naar zich toe te trekken. SET 4. Alcaraz laat set vier varen, 3-6 voor Djokovic Alcaraz lijkt de handdoek te gooien in de vierde set en zich te concentreren voor een vijfde en beslissend bedrijf. 0-40 en drie setpunten, waarna Alcaraz een dubbele fout opdist. Nu is er zowaar 'Nole, Nole' te horen vanuit de tribunes. Op naar set nummer vijf. © ANP / EPA SET 4. Djokovic is helemaal terug en snelt naar 3-5 Neen, een break zit er plots helemaal niet meer in voor Alcaraz. Djokovic snelt autoritair naar 3-5 en staat dicht bij een vijfde en beslissende set. SET 4. Alcaraz werkt zich terug tot 3-4 Ondanks een tuimelperte waarbij hij zich gelukkig niet kwetst kan Alcaraz de eigen service behouden om zich zo weer in de slipstream van Djokovic te zetten. Maar hij blijft kijken tegen een break achterstand. Kan hij die nog goedmaken? © AP © REUTERS SET 4. Djokovic bevestigt break en komt 2-4 voor Met hulp van zijn entourage heeft Djokovic nog een ongeziene versnelling gevonden. Net wat hij nodig had om de opmars van Alcaraz te stuiten. Set vier en de finale leek een kolfje naar de hand van Alcaraz te worden, tot 's werelds nummer twee toch weer zijn beste tennis vindt en de break bevestigt: 2-4. SET 4. Djokovic breakt! Servier nu op voorsprong (2-3) Onwaarschijnlijk, Novak Djokovic. Net wanneer je denkt dat hij op de rand van de afgrond staat, vindt de man nog wat overgebleven energie in die formidabele tank. Hij knokt zich in de punten en bijt zich op een manier vast in zijn tegenstander zoals alleen Djokovic dat nog kan. En jawel, hij krijgt breakkansen en verzilvert het tweede. Niet Alcaraz, maar de Serviër zorgt voor de eerste break in set vier. Alcaraz nu met de frustraties, Djokovic reageert met een subtiel kusje richting het publiek dat de kant van de Spanjaard heeft gekozen. © REUTERS © REUTERS © REUTERS SET 4. Djokovic blijft vechten komt terug tot 2-2 Je moet het Djokovic nageven: opgeven staat niet in zijn woordenboek. Ondanks de Spaanse masterclass die Alcaraz aan het geven is, blijft hij vechten en blijft hij in de wedstrijd. Met enkele knappe backhands wint 'Nole' opnieuw zijn servicegame op tot op 2-2 te komen. Nog geen breaks in de vierde set. SET 4. Alcaraz behoudt opslag en staat weer 2-1 voor Alcaraz is de betere speler, dat is nu helemaal duidelijk. Alsof hij Djokovic trakteert op een koekje van eigen deeg. Het is de Spanjaard die nu in het hoofd van de Serviër is gekropen. Na een knappe rally waarin Alcaraz uitpakt met een zware winner, kijkt hij richting zij box en wijst hij richting court. "Ik ben nog altijd hier. Hier ben ik." Hij wrijft het er nog even in bij Djokovic, die het fysiek steeds moeilijker krijgt. SET 4. Alcaraz mist twee breakkansen en zo wordt het 1-1 Gemiste kans voor Alcaraz om op zijn elan door te gaan. Hij dwingt twee breakkansen af, maar kan die niet verzilveren. Waarna Djokovic het afmaakt en zo in de set - en de wedstrijd - blijft. SET 4. Alcaraz gaat door op elan en komt op 1-0 Na een 'comfort break' van Djokovic gaan de twee opnieuw aan de slag. Alcaraz stond de Serviër al even op te wachten, nog even duidelijk laten voelen wie zich het sterkst en fitst voelt. Alcaraz toont dat ook in het eerste game dat hij autoritair naar zich toetrekt om op voorsprong te komen in set vier. 'Car-los, Carl-los': het publiek blijft de kant van de Spanjaard kiezen en voelt dat een zege voor hun favoriet steeds dichterbij komt. SET 3. Djokovic laat set twee varen en verliest met 6-1 Djokovic geeft de tweede set na dat onwaarschijnlijke vijfde game uit handen. Bij 15-40 is het eerste breakpunt meteen het goeie voor Alcaraz, die uitpakt met alweer een erg knappe passing. Hij staat op één set van zijn eerste eindzege op Wimbledon. Wat heeft Djokovic nog in de tank?

laad meer

Volledig scherm © AFP