WIMBLEDON. Federer zwoegt zich voorbij stugge Norrie, ook Zverev puft maar klopt Fritz

WimbledonOp het Centre Court heeft Roger Federer (ATP 8), die deze zomer 40 wordt, in drie sets (6-4, 6-4, 5-7 en 6-4) de maat genomen van de jonge Brit Cameron Norrie (ATP 34) in de derde ronde op Wimbledon. Federer is op zoek naar zijn negende overwinning op Wimbledon, zijn eerste sinds 2017.

Federer had het in het begin van de eerste set knap lastig met de jonge Brit. Na zeven games kon Federer dan toch uitlopen en de eerste set binnenhalen met 6-4. Ook in de tweede set startte de Brit, die nog nooit verder geraakte dan de derde ronde op een grandslamtoernooi, erg goed. Federer kon echter al snel een klein kloofje slaan waardoor de tweede set opnieuw met 6-4 werd gewonnen door de ervaren Zwitser.

Norrie leek sterker en sterker te worden en in de derde set was het Roger Federer die moest achtervolgen. De Zwitser kon nog volgen tot 5-5, maar de sterke Norrie haalde de twee laatste games binnen en pakte de derde set met 5-7. Ook in de vierde set was Federer weer op achtervolgen aangewezen. Bij een 4-4 stand werd hij wel sterker en kon zo de vierde set winnen met 6-4 na een nagelbijter. Door de felbevochten zege stoot Federer door naar de vierde ronde, ofwel de achtste finales.

Volledig scherm Federer. © AP

Ook Zverev zwoegt

In een andere wedstrijd van de derde ronde klopte Alexander Zverev (ATP 6), na een spektakelstuk van bijna drie uur, in vier sets de 23-jarige Amerikaan Taylor Fritz (ATP 40) :6-7 (3/7), 6-4, 6-3 en 7-6 (7/4). Zverev moest zwoegen tegen de jonge Amerikaan en verloor zelfs de eerste set na een tiebreak met 7-3. In de twee daaropvolgende sets zette Zverev de situatie enigszins recht door met 4-6 en 3-6 te winnen. In de laatste set had de 24-jarige Duitser nog een tiebreak nodig (4-7) om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Zverev stoot zo door naar de vierde ronde, een evenaring van zijn beste prestatie ooit op Wimbledon.

Volledig scherm Alexander Zverev. © AP