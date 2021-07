WIMBLEDON. Federer zwoegt zich voorbij stugge Norrie, ook Zverev puft maar klopt Fritz - Nummer één Barty klaart klus in twee sets

WimbledonOp het Centre Court heeft Roger Federer (ATP 8), die deze zomer 40 wordt, in drie sets (6-4, 6-4, 5-7 en 6-4) de maat genomen van de jonge Brit Cameron Norrie (ATP 34) in de derde ronde op Wimbledon. Federer is op zoek naar zijn negende overwinning op Wimbledon, zijn eerste sinds 2017.

Federer had het in het begin van de eerste set knap lastig met de jonge Brit. Na zeven games kon Federer dan toch uitlopen en de eerste set binnenhalen met 6-4. Ook in de tweede set startte de Brit, die nog nooit verder geraakte dan de derde ronde op een grandslamtoernooi, erg goed. Federer kon echter al snel een klein kloofje slaan waardoor de tweede set opnieuw met 6-4 werd gewonnen door de ervaren Zwitser.

Norrie leek sterker en sterker te worden en in de derde set was het Roger Federer die moest achtervolgen. De Zwitser kon nog volgen tot 5-5, maar de sterke Norrie haalde de twee laatste games binnen en pakte de derde set met 5-7. Ook in de vierde set was Federer weer op achtervolgen aangewezen. Bij een 4-4 stand werd hij wel sterker en kon zo de vierde set winnen met 6-4 na een nagelbijter. Door de felbevochten zege stoot Federer door naar de vierde ronde, ofwel de achtste finales.

Volledig scherm Federer. © AP

Ook Zverev zwoegt

In een andere wedstrijd van de derde ronde klopte Alexander Zverev (ATP 6), na een spektakelstuk van bijna drie uur, in vier sets de 23-jarige Amerikaan Taylor Fritz (ATP 40) :6-7 (3/7), 6-4, 6-3 en 7-6 (7/4). Zverev moest zwoegen tegen de jonge Amerikaan en verloor zelfs de eerste set na een tiebreak met 7-3. In de twee daaropvolgende sets zette Zverev de situatie enigszins recht door met 4-6 en 3-6 te winnen. In de laatste set had de 24-jarige Duitser nog een tiebreak nodig (4-7) om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Zverev stoot zo door naar de vierde ronde, een evenaring van zijn beste prestatie ooit op Wimbledon.

Medvedev pas na vijf sets voorbij Cilic

Daniil Medvedev (ATP 2) is met veel moeite doorgestoten naar de vierde ronde op Wimbledon. De 25-jarige Rus won in vijf sets (6-7 (3/7), 3-6, 6-3, 6-3 en 6-2) van de 32-jarige Kroaat Marin Cilic (ATP 37).

In een spannende eerste set slaagde beiden mannen er niet in afstand te nemen. De eerste set werd beslist met een tiebreak die Cilic verrassend won. Medvedev moest achtervolgen, maar in de tweede set ging Cilic al snel onder de opslag van de Rus door. Medvedev had het erg lastig en in Cilic kon ook set twee vrij gemakkelijk winnen met 6-3. In de derde set ging de Russische nummer twee van de wereld een versnelling hoger schakelen. Cilic verloor twee keer zijn opslag waardoor Medvedev met relatief gemak de derde set kon binnenhalen (3-6). In set vier leek Cilic er helemaal door te zitten. Medvedev speelde goed en kon snel breaken waardoor hij ook de vierde set kon winnen met opnieuw 3-6. De vijde en laatste set was eigenlijk overbodig. Medvedev liep al snel 5-0 uit en Cilic kon nauwelijks weerwerk bieden. De vijfde set eindigde op 2-6.

Voor Medvedev is het de eerste keer dat hij voorbij de derde ronde geraakt op Wimbledon. Hij speelde wel eerder de finale van de US Open en de Australian Open.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AP

Ashleigh Barty wint in twee sets van Katerina Siniakova

De Australische nummer een van de wereld, Ashleigh Barty, is niet zonder problemen voorbij de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 64) geraakt in de derde ronde op Wimbledon. Barty klaarde de klus uiteindelijk in twee sets: 6-3 en 7-5. Barty is op zoek naar haar eerste zege op Wimbledon.

Barty startte niet indrukwekkend aan de wedstrijd. De Australische ging maar een keer onder de opslag van Siniakova door, genoeg voor de winst in de eerste set: 6-3. Set twee startte beter voor Barty, die meteen twee keer kon breaken. Doordat Barty meteen daarna zelf een opslag verloor bleef de spanning wel in de wedstrijd. Ook in het slot van die tweede set bleef het razendspannend. Siniakova ging eerst onder de opslag van Barty door, waarna Barty exact hetzelfde deed op de opslag van de Tsjechische. Uiteindelijk bleef Barty rustig en won ze de tweede set met 7-5.

Barty staat zo, net als in 2019, weer in de vierde ronde. Toen was dat het eindstation voor de Australische nummer een van de wereld.

Volledig scherm Ashleigh Barty. © AP

Volledig scherm Alexander Zverev. © AP