WIMBLEDON. Federer en Djokovic scharen zich probleemloos bij laatste acht, Mertens naar kwartfinale dubbelspel

Roger Federer schaart zich zonder problemen bij de laatste acht

Roger Federer (ATP 8) heeft zich zonder te veel energie te verspillen geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. De Zwitser, die binnenkort veertig wordt, rekende na twee uur en dertien minuten tennis in drie sets (7-5, 6-4 en 6-2) af met de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 27). De partij werd even onderbroken door de regen, maar omdat er gespeeld werd op Centre Court kon snel het dak worden gesloten en worden verder gespeeld.

Een belangrijk moment in de wedstrijd vond plaats in de elfde game. Sonego serveerde bij 5-5 en op het moment dat Federer een breakpoint had, begon het plots te regenen. Nadat het dak was gesloten, hervatte Sonego de wedstrijd met een dubbele fout. De 39-jarige Federer, die kort voor de regenbreak elf punten op een rij had verloren, kwam sindsdien nauwelijks nog in de problemen. Federer gaat voor een negende titel op het Londense gras.

Volledig scherm Roger Federer. © EPA

Duel tussen Medvedev en Hurkacz wordt stopgezet door regen en duisternis

De achtste finale van maandagavond op Wimbledon tussen de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) en de Pool Hubert Hurkacz (ATP 18) werd omstreeks 20u30 definitief stopgezet door de regen en invallende duisternis. De partij lag al stil vanaf 19u30. Morgen spelen beide spelers verder.

Medvedev leidt met 2-1 in sets. De Rus won de eerste set met 6-2, verloor de tweede set met 7-6 (7/2) en won de derde set opnieuw met 6-3. In de vierde set leidde Hurkacz met 4-3.

Tegelijkertijd speelden ook Roger Federer (ATP 8) en Lorenzo Sonego (ATP 27) nog. Hun duel kon wel afgewerkt worden omdat ze speelden op Centre Court, onder een gesloten dak.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AP

Zverev uitgeschakeld na marathonmatch

Alexander Zverev (ATP 6) is er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales op Wimbledon te halen. De 24-jarige Duitser, het vierde reekshoofd, verloor maandag na een marathonduel van vier uur en zeven minuten zijn achtste finale in vijf sets (6-4, 7-6 (8/6), 3-6, 3-6 en 6-4) van de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 19), het zestiende reekshoofd.

Wimbledon ligt Zverev voorlopig niet. Hij kwam er nooit verder dan de vierde ronde. Dat werd in 2017 zijn eindstation en nu opnieuw.

Voor de twintigjarige Auger-Aliassime is het de eerste keer dat hij de kwartfinale haalt op een grandslamtoernooi. Hij treft bij de laatste acht de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9), de winnaar van het voorbereidingstoernooi op Queen’s, die in zijn vierde ronde in drie sets (6-4, 6-3 en 6-1) de maat nam van de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 79).

Volledig scherm Zverev is uitgeschakeld. © AP

Djokovic plaatst zich voor kwartfinales

Novak Djokovic verspilde weinig energie op weg naar de kwartfinales. De Servische nummer één van de wereld versloeg in zijn vierde ronde de Chileen Cristian Garin (ATP 20) na één uur en 51 minuten in drie sets (6-2, 6-4 en 6-2). De 34-jarige Djokovic treft bij de laatste acht de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 48).

Het is voor de Serviër zijn achttiende overwinning op rij op Wimbledon. Hij pakte de eindzege in 2018 en 2019. Vorig jaar werd er niet gespeeld op Wimbledon vanwege de coronapandemie. Djokovic mikt op een twintigste grandslamtitel op het Londense gras. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal bijhalen. Op Wimbledon telt hij momenteel vijf eindoverwinningen.

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

Topreekshoofd Barty naar kwartfinales

‘s Werelds nummer een Ashleigh Barty heeft zich maandag bij de laatste acht geschaard op Wimbledon. In de vierde ronde versloeg het Australische topreekshoofd de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 17) in twee sets met 7-5 en 6-3.

Barty treft in de volgende ronde ofwel de Britse wildcard Emma Raducanu (WTA 338) ofwel de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 75). In 2019 won Barty Roland Garros. Op het Londense gras staat ze voor het eerst in de kwartfinales.

Volledig scherm Ashleigh Barty. © AP

Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel

Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh Su-Wei hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel. De derde reekshoofden versloegen in de derde ronde het Amerikaanse duo Asia Muhammad en Jessica Pegula in twee sets (7-5 en 6-3). In de kwartfinales treffen Mertens en Hsieh de Servische tandem Aleksandra Krunic-Nina Stojanovic.

In het enkelspel strandde Mertens (WTA 16) vorige week in de derde ronde. De Limburgse leed een 7-5, 6-3 nederlaag tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 27).

Volledig scherm Elise Mertens. © Photo News

Karolina Pliskova schaart zich bij laatste acht

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 13) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. Het achtste reekshoofd maakte in de vierde ronde korte metten met de Russische wildcard Liudmila Samsonova (WTA 65): 6-2 en 6-3. Pliskova staat voor het eerst in de kwartfinales op het Londense gras.

Bij de laatste acht neemt Pliskova het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 27) en de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 66).

Volledig scherm Karolina Pliskova. © AP

Sabalenka ontmoet Jabeur in kwartfinales

Aryna Sabalenka (WTA 4) en Ons Jabeur (WTA 24) hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Net als Jabeur schopte Sabalenka het nog nooit zo ver op de All England Club. Voor Sabalenka is het zelfs de eerste kwartfinale op een grandslamtoernooi. De als tweede geplaatste Wit-Russin versloeg de Kazachse Elena Rybakina (WTA 20) in drie sets in de vierde ronde: 6-3, 4-6 en 6-3.

Bij de laatste acht neemt Sabalenka het op tegen Jabeur. De Tunesische won met 5-7, 6-1 en 6-1 van de Poolse Iga Swiatek (WTA 9), die vorig jaar de eindzege pakte op Roland Garros.

Volledig scherm Aryna Sabalenka. © EPA

Matteo Berrettini stoomt door naar kwartfinales

Matteo Berrettini (ATP 9) heeft zich maandag eenvoudig gekwalificeerd voor de kwartfinales op Wimbledon. Het Italiaanse zevende reekshoofd won in drie sets met 6-4, 6-3 en 6-1 van de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 79). Voor het eerst in zijn carrière schaart Berrettini zich bij de laatste acht op het Londense gras.

Berrettini ontmoet in de kwartfinales ofwel het Duitse vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 6) ofwel de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 19).

Volledig scherm Matteo Berrettini. © Photo News