WIMBLEDON. Djokovic vervoegt Berrettini in de finale

Djokovic stoot door naar zevende finale

Novak Djokovic (ATP-1) heeft zich geplaatst voor de finale van Wimbledon, zijn zevende al op het toernooi. Daarin treft de 34-jarige Serviër de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-9). De Servische nummer 1 op de wereldranking versloeg vrijdag in de halve finales de Canadees Denis Shapovalov (ATP -12) in drie sets (7-6 (7/3), 7-5, 7-5) na 2 uur en 44 minuten. Het was de zevende ontmoeting tussen beide spelers, Djokovic trok ook de vorige zes keer aan het langste eind. Djokovic mikt op een twintigste grandslamtitel. Daarmee zou hij Roger Federer en Rafael Nadal bijhalen. Op Wimbledon telt hij momenteel vijf eindoverwinningen.

Italiaan Berrettini is eerste finalist na winst tegen Hurkacz

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP-9) speelt zondag in Wimbledon zijn eerste grandslamfinale. De 25-jarige Italiaan versloeg in de halve finale de Pool Hubert Hurkacz (ATP-18) in vier sets (6-3, 6-0, 6-7 (3-7), 6-4). De wedstrijd duurde 2 uur en 36 minuten.

Berrettini won in de kwartfinales van de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-19) in vier sets: 6-3, 5-7, 7-5 en 6-3. Hurkacz (ATP-18) was in zijn kwartfinale verrassend achtvoudig winnaar Roger Federer (ATP-8) de baas in drie sets (6-3, 7-6 (7-4), 6-0).

Eerder dit jaar stond de Italiaan in de kwartfinales op Roland-Garros. Berrettini won in zijn carrière al vijf titels, waarvan twee op gras. Vorige maand was hij nog de beste in Queen’s.

