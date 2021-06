WIMBLEDON. Djokovic had het lastig tegen jonge Draper, maar plaatst zich voor tweede ronde - Mertens komt niet in actie door de regen

Djokovic had het even moeilijk, maar plaatst zich voor twee ronde

Novak Djokovic heeft zich na een lastige start, geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De negentienjarige thuisspeler Jack Draper won de eerste set verrassend met 6-4 van de nummer één van de wereld. In de tweede set speelde de winnaar van Roland Garros op een hoger niveau en haalde hij het met 6-1. Ook de derde set was een prooi voor de Serviër. Hij trok het laken naar zich toe met 6-2. In de vierde en laatste set was de jonge Brit duidelijk door zijn beste krachten heen en haalde Djokovic het met 6-2.

In de tweede ronde neemt Djokovic het op tegen ofwel de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 102) ofwel de Chileense qualifier Marcelo Tomas Barrios Vera (ATP 209).Het topreekshoofd gaat op zoek naar een 20e grandslamzege. Daarmee zou hij het record van Roger Federer en Rafael Nadal evenaren. Djokovic won Wimbledon tot dusver vijf keer (2011, 2014, 2015, 2018 en 2019). Vorig jaar ging het grastoernooi op de All England Club niet door vanwege de coronacrisis.

Elise Mertens komt niet in actie door de regen

Elise Mertens (WTA 16) komt maandag niet in actie op Wimbledon. Door de regen liep het speelschema op de eerste dag van het grandslamtoernooi meteen vertraging op. Het duel van de Belgische nummer 1 tegen de Britse wildcard Harriet Dart (WTA 142) stond als vierde en laatste wedstrijd op (buiten)court 18 geprogrammeerd. Mertens zal uiteindelijk pas dinsdag haar opwachting maken. De eerste wedstrijden op het gras in Londen zouden om 11 uur lokale tijd (12 uur in België) beginnen maar de regen was zoals wel vaker op Wimbledon spelbreker. Om 16u30 Belgische tijd is nog geen bal geslagen op de buitencourts. Maandagnamiddag werd er wel getennist op de showcourts. Die beschikken immers over een dak.

Tweede reekshoofd Sabalenka neemt foutloze start

Aryna Sabalenka (WTA 4) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Ze versloeg de Roemeense qualifier Monica Niculescu (WTA 191) met 6-1en 6-4. De Wit-Russische, het tweede reekshoofd, neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de Britse wildcard Katie Boulder (WTA 219) of de Amerikaanse kwalificatiespeelster Danielle Lao (WTA 239). De 23-jarige Sabalenka neemt voor de vierde keer deel aan Wimbledon. Ze kende tot dusver nog maar weinig succes op het Londense gras. Na een tweede ronde in 2017 volgden onmiddellijke exits in 2018 en 2019.

