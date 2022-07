“Start van mijn weg terug naar de top”: David Goffin onthoudt het goede na thriller op Wimbledon

Van de vier grandslamkwartfinales die David Goffin al speelde in zijn carrière had die van gisteren zeker wel het mooiste uitzicht op een plek bij de laatste vier. Niet alleen stond Cam Norrie nooit eerder in dit stadium van zo’n toernooi — wat zich vertaalde in een sterke openingsfase van Goffin en een 6-3, 4-3 (break!) voorsprong — maar het niveau van de Luikenaar leek ook lange tijd hoog genoeg om de 26-jarige Brit af te houden. Goffin zou trouwens eindigen met meer winners dan onnodige fouten (in tegenstelling tot Norrie), alleen kon hij dat niet (voldoende) verzilveren op de belangrijke momenten. Dat hij op het einde kraakte onder de druk van een hysterisch Court 1 en een ijzig kalm blijvende Norrie valt ergens te begrijpen na zijn parcours in Londen, maar doet daarom niet minder pijn. “Dit is zwaar”, slikte Goffin. “Ik had zoveel kansen. Maar hij was erg solide en gaf nooit op. Dit is ontgoochelend maar ik kan hier veel goeds uit halen.”