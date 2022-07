Rafael Nadal geeft forfait voor halve finale Wimbledon omwille van “spierscheur van 7 millimeter”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Wimbledon (@wimbledon) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Om 12u30 Engelse tijd leek de zaak beklonken. Court 10 bleef leeg. Het pleintje dat voor Rafael Nadal gereserveerd was. Om wat ballen te slaan, maar vooral om de schade op te meten. Meteen werd gespeculeerd: Nadal gaat opgeven.

Tijdens zijn duel tegen Taylor Fritz sommeerde Nadal immers een kinesist op de baan. “Buiten enkele pijnstillers geven kon die niet veel doen”, aldus Nadal. “Ik heb gedacht aan opgeven. Op veel momenten dacht ik dat het gewoon niet ging lukken om de match uit te spelen.” De pleisters over zijn buikspieren spraken eveneens boekdelen. Volgens het Spaanse Marca kampt Nadal met een scheur van 7 millimeter in de buikspieren, een blessure die over de jaren verergerde. Na ook blessures aan de voet en de ribben, lijkt de 36-jarige tennisser steeds meer op de limieten van zijn lichaam te botsen.

Nadal speelde de wedstrijd uit, en lukte nog een straffe comeback ook. Al was dat niet naar de zin van zijn familie in de tribune. Vader Sebastian en zus Maria gesticuleerden dat hij beter de handdoek kon gooien, ook zijn zwangere vrouw keek met gefronste wenkbrauwen toe. “Ik voel deze pijn al enkele dagen, maar vandaag (gisteren, red.) was het echt erg. Ja, ik maak me zorgen”, verklaarde Nadal achteraf.

Volledig scherm © Photo News

Toch forfait

Een uur te laat kwam de Spanjaard vanmiddag toch opdagen voor zijn training. Een 40-tal minuten, meer niet. Zijn persoonlijke dokter was niet veraf. Alle media werden geweerd. Hij hield het vooral bij slagen laag tegen de grond en serveerde niet op volle kracht. Maar dat deed hij eigenlijk de hele week al niet. “Als ik laag speel, voel ik geen pijn. Zo kan ik toch probleemloos rally’s spelen.”

Nadal heeft nu, op een persconferentie voorafgaand aan de halve finale, laten optekenen dat hij verstek geeft. De training heeft meer zorgen dan zekerheden geboden. De Australische bad boy Nick Kyrgios krijgt dus een ‘bye’ naar de finale. “Als er één ding belangrijker is dan een tennistoernooi, dan is het wel de gezondheid”, zei Nadal gisteren nog. De gezondheid heeft gezegevierd.

“Ik heb de hele dag nagedacht over wat ik zou doen”, gaf de Spanjaard duiding. “De blessure wordt steeds erger, dus het zou dom zijn om te spelen. Ik kan niet riskeren om twee of drie maanden extra langs de kant te moeten staan. Ik moest deze keuze maken, want op deze manier kan ik geen wedstrijd winnen. Het is niet alleen mijn opslag die niet goed lukt, ook de gewone beweging voor een opslag doet pijn. Het is een zware keuze geweest en ik ben heel droevig, meer kan ik niet zeggen.”

Lees ook:

Volledig scherm Nadal, vandaag op de trainingsbaan. © Photo News

Volledig scherm © AP