QUIZ. Wat weet jij over Wimbledon?

Wimbledon Mertens laat prima kans uit handen glippen en sneuvelt in achtste finale tegen Strycova op Wimbledon

8 juli De achtste finale is het eindstation geworden voor Elise Mertens (WTA 21) op Wimbledon. De 23-jarige Limburgse ging op het Londense gras in drie sets onderuit tegen Barbora Strycova (WTA 54). Het werd 4-6, 7-5 en 6-2. Mertens stond in de tweede set op één spelletje van de kwartfinale, maar ze liet de zege nog uit handen glippen. In de derde set moest onze landgenote behandeld worden aan haar (onder)rug, waarna de 33-jarige Tsjechische zonder veel moeite de klus klaarde.