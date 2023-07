Nu ook op Wimbledon: klimaatactivisten verstoren partij met honderden puzzelstukjes en confetti

Wimbledon WIMBLEDON. Andy Murray wint bij comeback - Tsitsipas en Stephens mogen meteen koffers pakken - Djokovic had het even lastig tegen jonge Draper

Andy Murray (ATP 118) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. Murray, die in 2013 en 2016 de eindzege pakte op het Londense gras, rekende in de eerste ronde af met de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 28): 6-4, 6-3, 5-7 en 6-3. Het was zijn eerste match op de All England Club sinds 2017. Murray kreeg een wildcard voor deze editie van Wimbledon. In de tweede ronde neemt hij het op tegen een kwalificatiespeler, ofwel de Duitser Oscar Otte (ATP 151) ofwel de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 109).