Novak Djokovic verslaat Nick Kyrgios en schrijft Wimbledon voor de zevende keer op zijn naam

Nick Kyrgios is meestal gek, maar toonde dit tornooi dat hij ook vaak geniaal is. Het Australische woelwater plaatste zich voor zijn eerste grandslamfinale en moest het daarin opnemen tegen Novak Djokovic. De ex-nummer één van de wereld kon voor de zevende keer aan het langste eind trekken. In de eerste set toonde Kyrgios meteen waar hij voor gekomen was. Hij won de eerste set met 6-4, maar daarna zette Djokovic orde op zaken. Hij won de volgende twee sets met 6-3 en 6-4. In de vierde set sleepte Kyrgios er een tiebreak uit, maar Djokovic was een klasse apart en won zijn 21ste grandslamtitel, eentje minder dan de Spanjaard Rafael Nadal.