Naomi Osaka geeft forfait voor Wimbledon door achillespeesblessure

De 24-jarige Osaka, tweevoudig winnares van zowel de Australian Open als de US Open, stond eerder wel op de voorlopige deelnemerslijst van Wimbledon. “Mijn achillespees is nog niet in orde, ik zie jullie dus een volgende keer”, tweette de Japanse zaterdag. Ze kwam niet meer in actie sinds ze eind mei sneuvelde in de openingsronde van Roland Garros.