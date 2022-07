‘Minister van Geluk’ Ons Jabeur kan als eerste Arabisch-Afrikaanse vrouw een grandslam winnen: “Ik wil een inspiratie zijn voor mijn continent”

WimbledonHet Arabisch sprookje van Ons Jabeur (WTA 2) kan vandaag een happy end krijgen met een eerste grandslamtitel op Wimbledon. De 27-jarige Jabeur - in eigen land bekend als ‘de Minister van Geluk’ - is een voorbeeld van doorzettingsvermogen en geloof. “Op mijn zesde wilde ik al Roland Garros winnen. Iedereen lachte daarmee. Maar goed dat ik naar niemand luisterde”, zei Jabeur, de eerste Arabische en Afrikaanse grandslamfinaliste.

‘De verwijdering van angst’ is één van de betekenissen van de Arabische naam Ons. Absoluut van toepassing op het nummer twee van de wereld, Ons Jabeur. Het parcours dat de goedlachse, getalenteerde en gevarieerd tennissende Tunesische heeft afgelegd is niets minder dan bewonderenswaardig. Niet vergeten dat uit een regio met 420 miljoen inwoners nog maar een vijftal spelers (vooral uit Marokko) ooit de top- 100 haalde in het tennis. Jabeur had wel het geluk dat een landgenote, Selima Sfar (in 2001 het nummer 75 van de wereld), haar het voorbeeld gaf. Maar uiteindelijk moest de vrouwelijke Roger Federer – Jabeur kreeg op haar twaalfde in haar thuisland die bijnaam vanwege haar handigheid – toch vooral zelf dat pad naar de top bewandelen.

Anders dan andere kinderen

Jabeur werd op weg geholpen door haar mama Samira. Een tennisfanate die haar jongste van vier kinderen (twee meisjes en twee jongens) vanaf haar anderhalf jaar meesleurde naar de tennisbanen. Die waren vooral in hotels in Sousse en Monastir te vinden. Sportinfrastructuur in haar geboortedorp Ksar Hellal, en bij uitbreiding heel Tunesië, was beperkt, maar dat hield mama Jabeur niet tegen. Kleine Ons dribbelde rond de velden en had altijd een balletje in haar handen. Niet lang vooraleer ook zij met een racket begon te zwaaien. De plaatselijke trainers hadden snel in de smiezen dat Jabeur anders was dan de andere kinderen. Niet alleen qua balgevoel en tennis, maar ook qua ingesteldheid. Ze liep achter elke bal aan, kwam op voor haar mening en had een uitgesproken doel. “Ik heb er altijd van gedroomd een topspeelster te worden”, wist Jabeur. “Op mijn zesde wilde ik al Roland Garros winnen. Iedereen lachte daarmee. We hebben niet echt zo’n kampioenenmentaliteit in Tunesië. Maar goed dat ik naar niemand luisterde.”

Voor zo’n jong meisje uit het noordoosten van het islamitische land is uitkomen voor je dromen niet simpel. “Ik heb nooit problemen ondervonden”, sprak Jabeur bij nieuwszender Al Jazeera over het eventuele religieuze juk. “Tja, sommigen mensen zullen wel eens commentaar hebben gehad op mijn outfit, maar dat heb ik genegeerd. We zijn eigenlijk zeer open van geest in Tunesië. Er is slechts een minderheid van mensen die het oncomfortabel maakt voor mij en andere speelsters. Maar ik wil niet naar de negatieve kant van de zaak kijken.”

Jabeur liet alleszins niets aan het toeval over. Op haar twaalfde verhuisde ze naar hoofdstad Tunis om daar tennis en studie te combineren aan het Lycée Sportif El Menzah. Mama bleef in de buurt, want ze reed met haar talentvolle dochter naar alle jeugdtoernooien in Tunesië en Libanon. Op haar vijftiende werd het succes ook internationaler: Jabeur speelde de finale van het juniorentoernooi op Roland Garros. Die verloor ze kansloos van Elina Svitolina. Een jaar later had ze haar revanche beet: opnieuw in Parijs pakte ze als eerste Arabische de juniorentitel op een grandslamtoernooi na winst op Monica Puig. Haar carrière was gelanceerd. Ze kwam op de radar van heel wat internationale tennisacademies en verbleef zo ook enkele maanden in ons land waar ze onderdak vond op de Justine Henin Academy. Het klikte evenwel niet.

Quote Op mijn zeventien­de had ik coaches die me probeerden te controle­ren, die me dingen lieten doen waar ik niet van hield. Ik bleef voortdoen tot ik niet meer kon en ontplofte. Ik heb uiteinde­lijk geleerd van nee te zeggen en mijn eigen beslissin­gen te nemen Ons Jabeur

Ook bij Patrick Mouratoglou leerde ze wat kneepjes van het vak, maar tot een echte doorbraak kwam het nooit. Jabeur sukkelde met blessures, vond niet de juiste entourage, geraakte ook niet op competitiegewicht. “Op mijn zeventiende had ik coaches die me probeerden te controleren, die me dingen lieten doen waar ik niet van hield”, zei Jabeur. “Ik bleef gewoon voortdoen tot ik niet meer kon en ontplofte. Ik heb uiteindelijk geleerd van nee te zeggen en mijn eigen beslissingen te nemen. Ik werkte misschien wel te hard en de resultaten kwamen niet waardoor ik ontgoocheld raakte. Ik had geen plezier op de baan.”

In 2020 eerste Arabische in top-50

Met haar palmares bij de jeugd verwachtte iedereen dat Jabeur makkelijk de oversteek naar het proftennis zou maken. Maar haar tennis, persoonlijkheid en de vorming van haar omkadering hadden tijd nodig. In 2015 trouwde ze met Karim Kamoun, een Russisch-Tunesische ex-schermer die haar conditietrainer zou worden. Het eerste puzzelstukje was gelegd. Ze werkte ook met sportpsychologen waarbij de Française Melanie Maillard mee de successen van de laatste jaren hielp verwezenlijken. De eveneens Franse coach Bernard Perret polijstte haar tennis verder naar de wervelende variant van vandaag. “Hij moedigde mij aan om dropshots te slaan en verbeterde ze ook”, aldus Jabeur die sinds begin 2020 met de Tunesiër Issam Jellali aan de slag is. Twee jaar geleden werd ze, na haar kwartfinale op de Australian Open, de eerste Arabische vrouw in de top vijftig van de wereld. Haar droom werd stilaan realiteit.

2021 werd het doorbraakseizoen voor Jabeur met haar eerste WTA-titel op het gras van Birmingham en een debuut in de top tien van de wereld. Haar honger was evenwel nog niet gestild. Nadat Jabeur in de kwartfinale van Wimbledon geklopt werd door Aryna Sabalenka, zwoer ze: “Ik kom terug voor de titel.” Straks speelt ze ervoor, tegen Elena Rybakina. De eerste Arabische grandslamwinnares kan ze worden. Nu al heeft ze een hele natie, een heel werelddeel bekeerd. “Tennis is even populair als voetbal aan het worden in Tunesië”, lachte Jabeur. “Ik leef in een droom, ik wil alle jongens en meisjes van mijn land en continent inspireren.” Dat doet ze intussen meer dan ooit. Toen Tunesië vorig jaar door een turbulente politieke periode ging, gaf Jabeur haar landgenoten een reden om te glimlachen. Sindsdien gaat ze daar door het leven als de ‘Minister van Geluk’. Kan de hele wereld haar niet gebruiken?

