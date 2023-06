Met hulp van Goffin richting record? Hoe onze landgenoot Djokovic een dienst kan bewijzen op Wimbledon

Novak Djokovic (ATP 2) is de gedoodverfde favoriet om op Wimbledon zijn 24ste grandslamtitel te winnen en een stap vooruit te zetten richting een legendarische Grand Slam. Intrinsiek is Nick Kyrgios (ATP 33) één van de weinigen die de Serviër iets in de weg kan leggen. Al is de Australiër amper hersteld van een knieoperatie en speelt hij in de eerste ronde tegen David Goffin (ATP 123).

Vrijdag is er geloot op de All England Club voor de hoogmis van het grastennis, ‘The Championships’. Zeven Belgische deelnemers aan de start en dat is zonder meer een opsteker voor ons land en grotendeels de verdienste van drie kwalificatiespelers: mama Yanina Wickmayer (WTA 111) neemt het in haar veertiende Wimbledon op tegen de stevige Russin Anna Blinkova (WTA 39), collega-qualifier Greet Minnen (WTA 121) zal het niet onder de markt hebben met zeventiende reekshoofd Jelena Ostapenko (WTA 17) terwijl ook de verrassende Kimmer Coppejans (ATP 187) – op zijn 29ste kwalificeerde hij zich voor het eerst voor Wimbledon – (veel) beter had kunnen treffen dan Alex De Minaur (ATP 16).

De als 28ste geplaatste Elise Mertens (WTA 28) krijgt Viktoria Hruncakova (WTA 128) tegenover zich, Ysaline Bonaventure (WTA 90) moet tegen Zhuoxuan Bai (WTA 191) en Maryna Zanevska (WTA 92) krijgt met Barbora Strycova (WTA 282) te maken. Maar de match waar iedereen naar uitkijkt is die tussen David Goffin en Nick Kyrgios.

De kwartfinalist van de vorige editie tegen de finalist van 2022 zou maandag altijd dé affiche op het centercourt geweest zijn ware het niet dat de Luikenaar al een tijdje achter zijn beste vorm aanholt en de 28-jarige Australiër zomaar een beetje rond strompelt na een lange afwezigheid. De gecontesteerde publiekslieveling speelde dit jaar nog maar één match nadat hij in januari een meniscusoperatie onderging. Dat uitje in Stuttgart twee weken geleden werd gevolgd door twee forfaits voor de tornooien van Halle en Mallorca.

Kamp Kyrgios maakt zich sterk dat de opslagmachine toch speelklaar geraakt maar of hij fit genoeg gaat zijn om Goffin in de eerste ronde opzij te zetten valt af te wachten. Niet dat de 32-jarige Waal recent de pannen van het dak speelde maar met zijn plaats bij de laatste acht vorig jaar – Goffin stond op een haar na in de halve finale, verloor met 7-5 in de vijfde set van Norrie – toonde hij wel dat hij op gras uit de voeten kan. In de Australische pers spreken ze niet voor niets van een nachtmerrieloting voor Kyrgios. Daarbij doelen ze vooral op die potentiële vierde ronde tegen Djokovic, een heruitgave van de eindstrijd een jaar terug dus, waardoor het pad naar een mogelijke eerste grandslamwinst er, zelfs indien fit, heel hobbelig uitziet.

Volledig scherm Nick Kyrgios. © REUTERS

Wie doet de huidige alleenheerser van het circuit immers iets? Alcaraz? Tsitsipas? Medvedev? Rune? Ze verbleken allemaal bij de cijfers van de ook in Londen stilaan ongenaakbaar Djokovic. De 36-jarige spiderman telt ondertussen 86 overwinningen op Wimbledon en dat is er één meer dan alle zeges (85) van de andere leden van de top 20 opgeteld! Sinds 2018 is hij ongeslagen aan Church Road en sinds 2013 verloor hij geen enkele wedstrijd meer op het iconische centercourt. Een achtste keer van het Wimbledon-gras eten – een ritueel dat Djokovic na elke titel deed – zou tevens een 24ste grandslamtitel betekenen, waarmee ‘Nole’ dan het record van Margaret Court zou evenaren. En met drie grandslamkronen dit jaar zou hij enkel nog de US Open nodig hebben om een legendarische Grand Slam te scoren. Say no more! Het begint zonder twijfel al te kietelen bij Djokovic, afwachten of Goffin een voetnoot kan zijn in diens geschiedschrijving.

Volledig scherm David Goffin. © BELGA