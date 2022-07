LIVE WIMBLEDON. Knokt Goffin zich naar halve finale? - Clijsters gelooft in winstkansen: “In deze vorm kan hij iedereen verslaan”

Wimbledon Matteo Berrettini kan op Wimbledon een weergaloze Italiaanse sportzomer inluiden: “Ik heb hier nooit van durven dromen, omdat het eigenlijk te groot was”

De Italiaanse sportzomer kan zondag zomaar de mooiste ooit worden. De place to be is Londen. De voetballers strijden op Wembley om de Europese titel en iets verderop kan Matteo Berrettini (25) de eerste Italiaan worden die Wimbledon wint.

9 juli