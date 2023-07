LIVE. Wat een finale: Djokovic knokt terug om vijfde set uit brand te slepen en pest Alcaraz-fans met kushandje

SET 3. Alcaraz haalt het in 'supergame' en breakt weer (4-1)

Wat een game. Maar liefst 26 minuten. Dat is langer dan de eerste set in totaal. 13 keer deuce. 32 punten in totaal. Maar het zevende breakpunt is het goeie voor Alcaraz. Djokovic kreeg het ook even aan de stok met de umpire. Hij vindt dat die de tijdsklok te snel indrukt en klaagt ook over het publiek dat steeds de naam van Alcaraz scandeert. De Serviër krijgt het fysiek steeds moeilijker en verliest zo wat evenwicht, al is dat relatief. Het is vooral Alcaraz die geregeld uitpakt met bovenmenselijk tennis. Niet aflatend in verdediging, geregeld creatief in de aanval. Hij pakt nu een voorsprong van 4-1 in set twee en mag serveren.