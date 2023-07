LIVE. Djokovic nu in de problemen: hij verliest zowaar een tiebreak en ziet Alcaraz in set drie uitlopen

Carlos Alcaraz (ATP 1) versus Novak Djokovic (ATP 2). Jong tegen oud, geweldige creativiteit tegen superieure degelijkheid, de beste tegen de allerbeste. Wimbledon krijgt de finale waarop het veertien dagen lang gehoopt heeft en de partij lost ook ruimschoots die verwachtingen in. In set één was Djokovic nog oppermachtig en snelde hij in no-time weg (1-6), maar in het tweede bedrijf rechtte Alcaraz de rug en kon hij via zowaar een tiebreak de set binnenhalen (7-6). Zijn vorige 15 tiebreaks in een grandslam had Djokovic telkens gewonnen.