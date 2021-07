LIVE. Djokovic gaat op en over verdienstelijke Berrettini, op naar 20ste grandslamzege?

WimbledonKomt Novak Djokovic (34) op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer? De Serviër kan op Wimbledon de 20ste grandslamzege uit z'n carrière pakken. Djokovic moet daarvoor wel de Italiaan Berrettini - zevende reekshoofd - verslaan. U volgt de finale in de All England Club set per set via deze pagina.

Een aperitiefhapje voor het EK voetbal als het ware. De mannenfinale in Wimbledon beloofde ook een wedstrijd voor de geschiedenis te worden. Novak Djokovic kon zich met een twintigste grandslamzege naast Roger Federer en Rafael Nadal hijsen als recordhouder in het aantal grandslamzeges. Tegenstander Berrettini kondigde zich aan als een degelijke tegenstander, maar op papier een haalbare kaart.

De Italiaan staat in het circuit bekend als een opslagkanon, maar bewees in het eerste spelletje meer in z'n mars te hebben. Berrettini zette Djokovic onder druk met een kans op een break. De Serviër moest even zoeken, maar haalde na een felbevochten punt dan toch de eerste game binnen. Djokovic kwam daarna onder stoom. Berrettini verloor even de concentratie en het nummer één van de wereld sloeg meteen toe: 5-2.

Berrettini liet in de slagenwisselingen te veel fouten optekenen, maar de Italiaan kon wel terugplooien op z’n snoeiharde opslag. Na 8 keer deuce overleefde hij bij 5-2 een eerste setpunt van Djokovic. Bij 5-3 kon het nummer één van de wereld het op zijn eigen opslag afmaken, maar plots kantelde het momentum. Berrettini kwam terug en sleepte een tiebreak uit de brand, daarin trok hij verrassend aan het langste eind.

Volledig scherm © EPA

Flinke opdoffer voor Djokovic, die de eerste set eigenlijk zo goed als op zak had. Puntjes op de ‘i’ dacht de Serviër aan het begin van set twee. Hij ging meteen door de opslag van Berrettini en vloog naar een 3-0-voorsprong. De Italiaan bleef wel weerwerk bieden - in die mate dat Djoker regelmatig een applausje liet optekenen voor het spel van zijn opponent. Genietbare partij was het in de All England Club.

Op de juiste momenten duwde Djokovic evenwel door. Van 3-0 ging het naar 5-1. Djokovic had de tweede set in z'n zak of had Berrettini opnieuw zo’n ferme comeback in huis? Ei zo na, want de Italiaan redde andermaal twee setballen en kwam terug tot 5-4. Helaas voor Berrettini had Djokovic nog een kans om het op z'n eigen opslag af te maken. De Serviër deed dat ook. Alles te herdoen na twee sets. Djokovic erop en erover?

Volledig scherm © EPA

Het nummer één van de wereld had in elk geval al snel weer een break te pakken in de derde set. Het cement viel langzaam maar zeker vantussen de stenen bij Berrettini. De Italiaan kon gelukkig wel nog rekenen op z'n opslag en het enthousiasme van het publiek - onder meer Tom Cruise liet zich opmerken op de tribunes.

Berrettini trok zich aan zijn momenten op, maar Djokovic bleef onverstoorbaar. De Serviër versierde bij een 5-4-stand twee setpunten. Berrettini poetste er eentje weg, maar dat was uitstel van executie. Djokovic leidt de dans, op naar die twintigste grandslamzege?

Wordt vervolgd!

Volledig scherm Novak Djokovic kan op recordhoogte komen in het aantal grandslamzeges. © Photo News