LIVE. Djokovic ergert zich aan publiek dat resoluut kant van Alcaraz kiest, maar zorgt wel voor rebreak in set twee

Geschiedschrijver versus zijn jongste en strafste uitdager

Mocht u vrijdag uw gras afgereden hebben in plaats van naar de halve finales van Wimbledon te kijken, heeft u een goede keuze gemaakt. Novak Djokovic had meer last van een rumoerig publiek – “Ach, het is allemaal liefde en gewoon accepteren”, zei de Serviër naderhand – dan van Jannik Sinner (ATP 8), al had de 21-jarige Italiaan wel twee setpunten in de derde set. Carlos Alcaraz ontbond dan weer zo vakkundig zijn duivels dat Daniil Medvedev (ATP 3) bijna om zijn moeder riep. Op een drafje ging het naar die gewenste finale tussen een geschiedschrijver en zijn jongste maar ook strafste uitdager. “Sinds ik begon met tennissen droom ik al van deze eindstrijd”, zei de 20-jarige Alcaraz. “Om dan tegen Novak uit te komen maakt het nog specialer. Het is een finale, het is niet het moment om bang of moe te zijn. Het is het moment om te blijven dromen.”