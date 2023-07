LIVE (15u). De finale waar iedereen van droomde: Djokovic gaat tegen Alcaraz op zoek naar 24ste grandslamtitel

Mocht u vrijdag uw gras afgereden hebben in plaats van naar de halve finales van Wimbledon te kijken, heeft u een goede keuze gemaakt. Novak Djokovic had meer last van een rumoerig publiek – “Ach, het is allemaal liefde en gewoon accepteren”, zei de Serviër naderhand – dan van Jannik Sinner (ATP 8), al had de 21-jarige Italiaan wel twee setpunten in de derde set. Carlos Alcaraz ontbond dan weer zo vakkundig zijn duivels dat Daniil Medvedev (ATP 3) bijna om zijn moeder riep. Op een drafje ging het naar die gewenste finale tussen een geschiedschrijver en zijn jongste maar ook strafste uitdager. “Sinds ik begon met tennissen droom ik al van deze eindstrijd”, zei de 20-jarige Alcaraz. “Om dan tegen Novak uit te komen maakt het nog specialer. Het is een finale, het is niet het moment om bang of moe te zijn. Het is het moment om te blijven dromen.”

De realiteit is anders toch wel een beetje schrikbarend. Na 71 grandslamtornooien staat de 36-jarige Djokovic al voor de 35ste keer in de finale. Hij gaat op zoek naar zijn 24ste grandslamtitel, waarmee hij Margaret Court zou evenaren. En nergens beter dan in Londen om dat te doen: op het centercourt heeft hij al meer dan tien jaar, of 45 overwinningen op rij, niet meer verloren! “Mijn ambitie is steevast steil: ik wil altijd de titel winnen”, zei Djokovic die met een achtste Wimbledon-kroon Roger Federer zou bijhalen. “Dat zal niet veranderen, ongeacht mijn plaats in de geschiedenisboeken. Druk zal er altijd zijn. Ik voel nog steeds kippenvel, vlinders en zenuwen voor elke match. Daarom dat ik die finale ga aanpakken alsof het mijn eerste is.”

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

Voor alle duidelijkheid: die eerste ging in 2007 verloren tegen Federer op de US Open. Zestien jaar later is Djokovic nog immer de alleenheerser op het circuit. “Ik bouw mijn seizoen op rond de grandslamtornooien”, legde de man die zes van de laatste acht grandslamtitels op zijn naam schreef uit. “Ik heb ook een geweldig team rondom mij. Wij doen dagelijks de juiste dingen waardoor me dat een voordeel geeft in de latere stadiums van een grandslamtornooi. Veel spelers zijn dan vaak mentaal of fysiek wat uitgeput. Voor mij voelt het pas dat mijn job erop zit als ik de trofee kan omhoog steken.”

Zonder twijfel ziet Djokovic zichzelf dat vandaag ook weer doen. De taak voor Alcaraz lijkt, ondanks zijn immens talent en totaal gebrek aan scrupules, bijzonder zwaar. Om dat met nog één cijfertje te staven: op grandslamniveau won Djokovic zijn laatste vijftien tie-breaks. Hallucinant. Maar de speelse Spanjaard heeft wel al veel respect afgedwongen. “Dit is de grootste uitdaging die ik kon hebben”, aldus Djokovic. “Vanuit elk perspectief: fysiek, mentaal en emotioneel. Hij is jong en hongerig. Ik ben ook hongerig. Laten we er dan maar een feestje van maken.”

Volledig scherm © AFP