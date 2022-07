Kim Clijsters gelooft in winstkansen Goffin op Wimbledon: “Een Goffin in deze vorm kan iedereen verslaan”

Wimbledon Een Belgische grandslam­ti­tel: Elise Mertens en Taiwanese partner winnen dubbelspel Wimbledon na zenuwslo­pen­de wedstrijd tegen Russisch duo

Elise Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh hebben zich op Wimbledon tot winnaressen van het dubbelspeltoernooi gekroond. In een erg spannende wedstrijd legden ze het Russische duo Kudermetova-Vesnina over de knie in drie sets: 6-3, 5-7 en 7-9. Mertens zet haar kersverse nummer één-positie in het dubbelspel zo nog eens mooi in de verf met een derde grandslamtitel in de discipline. Ze trekt nu met het statuut ‘allerbeste’ naar Tokio.

