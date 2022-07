Geen historische halve finale op Wimbledon voor David Goffin: Luikenaar verliest razendspannende vijfsetter tegen Brit Norrie

De tweede set leek een kopie van de eerste. In eerste instantie gaf de Brit zich nog niet gewonnen door drie breakpunten weg te werken, maar twee games later was het wel raak. 4-3 werd echter meteen weer 4-4 na de rebreak. Wat volgde was even een minder moment van de Luikenaar. Setverlies was het gevolg. De Brit met de break bij 5-6 en dus 1-1 in sets.