Geen Belgische man op hoofdtabel van Wimbledon: Bemelmans strandt in tweede voorronde

Wimbledon Indrukwek­ken­de Halep klopt Serena Williams in finale en pakt eerste Wimbledon-tro­fee

13 juli Ook de derde keer was niet de goede keer voor Serena Williams. Na finales op Wimbledon en de U.S. Open vorig jaar was het dit keer een uitmuntende Simona Halep die de 37-jarige Amerikaanse in Londen van haar record evenarende 24ste grandslamtitel hield. De Roemeense haalde het met 6-2, 6-2 in 56 minuten en won zo oververdiend haar tweede grandslamkroontje. “Ik speelde nooit een betere match”, lachte Halep.