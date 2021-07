Elise Mertens uitgeschakeld op Wimbledon: “Het was niet goed genoeg”

Het tennis van Madison Keys is in se simpel: zo hard slaan dat de tegenstandster niet of onvoldoende kan reageren en hopen dat ze bij de eindafrekening meer winners dan fouten heeft geproduceerd. Veel ‘foliekes’ zijn niet aan haar besteed maar het spreekt voor zich dat dat rechttoe rechtaan tennis rendeert op gras, op die ondergrond zette de 27-jarige Amerikaanse twee van de vijf titels op haar palmares. Elise Mertens wist dus waaraan zich te verwachten en quasi de hele eerste set bleef dan ook op slot. Eén breakpunt voor de Limburgse bij 3-3 maar weinig ritme vooral en een gespannen verloop. Bij 5-6 sloeg Mertens twee dubbele fouten en een flauwe forehand waardoor Keys zomaar dat eerste bedrijf in de schoot kreeg geworpen. Onnodig.

Ontgoochelend en triest

Het leek Mertens wel (even) te bevrijden want ze speelde in het eerste spel van set twee eindelijk haar tennis en ging meteen door de Amerikaanse opslag. Het game daarop bleek echter hét sleutelmoment. Keys brak meteen terug en behield zo het vertrouwen in haar krachttennis. Mertens, die net zoals de voorbije weken sukkelde met haar opslag – 54 procent gemiddeld en zes dubbele fouten – geraakte niet meer onder de druk uit en moest na 75 minuten haar meerdere erkennen in de terug wat kleur krijgende Keys.

Volledig scherm © Photo News

“Het was een moeilijke match”, zei Mertens die voor de derde keer op rij verloor van de voormalige U.S.Open-finaliste. “Zij heeft veel power en slaat de eerste drie ballen vol risico. Ik kreeg geen ritme en zat veel te veel in de verdediging. Vond geen oplossingen ook. Ik heb getracht het te doen draaien – ik moest meer ballen terugbrengen om in haar hoofd te kunnen kruipen – maar vandaag lukte het bij haar. En bij mij was het niet genoeg.” Geen achtste finale of tweede week op Wimbledon dus terwijl de Limburgse daar toch acht keer in geslaagd was in haar laatste dertien grandslamtornooien. “Derde ronde is niet slecht”, zuchtte Mertens. “Maar ik ben wel wat ontgoochelend en triest. Ik moet duidelijk nog werken op bepaalde zaken.”

Focus op de Olympische Spelen dan maar (na het dubbelspel op Wimbledon). Met nogal wat afzeggingen voor het tennistornooi in Tokio zijn daar misschien mogelijkheden om op zoek te gaan naar een succesje. “Op 17 juli vertrekken we”, glimlachte Mertens. “Ik kijk ernaar uit, ik heb het nog niet meegemaakt. Op hardcourt heb ik toch mijn beste resultaten gehaald en er zijn een paar meisjes die niet meedoen. Het is jammer dat we niet naar andere sporten mogen gaan kijken, het zal meer het tornooigevoel zijn zoals hier, denk ik. Ik ga me alleszins helemaal geven voor mijn land.”

Volledig scherm © REUTERS