Elise Mertens speelt vandaag finale Wimbledon in het dubbelspel en wordt zo opnieuw nummer één: “Ik wist het zelfs niet, m’n moeder moest het me zeggen”

Nog even de voorhistorie schetsen: Aryna Sabalenka, Wit-Russische tank waarmee Elise Mertens de U.S.Open (2019) en de Australian Open (2021) won, had afgelopen winter aangekondigd dat ze zich op de grandslamtornooien wilde focussen op het enkelspel. De Limburgse liet daarop haar oog vallen op de 35-jarige Su-Wei Hsieh. De tengere Taiwanese is zowat in alles het tegenovergestelde van Sabalenka: ze speelt op gevoel en anticipatie en heeft totaal geen power of impressionant voorkomen.