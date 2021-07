Derde ronde is eindstation: Elise Mertens in twee sets uitgeschakeld op Wimbledon door Amerikaanse Madison Keys

Wimbledon Serena heeft ticket voor halve finale beet, Svitolina en Strycova voor het eerst bij laatste vier

9 juli Serena Williams (WTA 10) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De Amerikaanse was op het Londense gras in drie sets te sterk voor haar landgenote Alison Riske (WTA 55). Die laatste had gisteren nog de Australische nummer één Ashleigh Barty uitgeschakeld, maar tegen Williams kon de 29-jarige Amerikaanse, voor het eerst kwartfinaliste op een grandslam, niet opnieuw stunten. Het werd 6-4, 4-6, 6-3 na twee uur tennis.