Begin dit jaar gedumpt door Nike, nu als eerste niet-reekshoofd ooit winnares van Wimbledon: dit is de tattoogekke Marketa Vondrousova

Marketa Vondrousova (24) heeft als vierde Tsjechische Wimbledon op haar naam geschreven. Ze klopte overtuigend Ons Jabeur in twee sets (2-0). Wellicht is ze meteen ook de meest getatoeëerde Wimbledon-winnares, want Vondrousova heeft al behoorlijk wat inkt op haar lichaam. “Ik vind het kunst.”

Vondrousova is afkomstig uit een sportieve familie. Jindřiška Anderlová, in het verleden een prominente volleybalster bij Slavia Praag, is haar moeder. Bovendien is ze de kleindochter van František Frk, de Tsjechische kampioen vijfkamp in 1935. Geen wonder dus dat ze de sportmicrobe al van kleins af aan meekreeg. Floorball, ping-pong, hardlopen, voetbal, tennis. Vele sporten passeerden de revue. Uiteindelijk maakte dus carrière in het tennis.

Marketa Vondrousova deed voor het eerst van zich spreken in 2019 door als 19-jarige de finale van Roland Garros te bereiken. Ze verloor dan wel in twee sets van Ashleigh Barty, maar een grote toekomst leek verzekerd.

In 2021 pakte ze nog zilver in het enkelspel op de Olympische Spelen, maar op een nieuwe finale in een grandslamtoernooi was het wachten tot vanmiddag. De Tunesische Ons Jabeur werd vakkundig opzijgezet en zo is Vondrousova na Martina Navratilova, Jana Novotna en Petra Kvitova de vierde Tsjechische winnares van Wimbledon ooit.

“Wat Martina hier heeft gedaan, is gewoon gek”, zegt ze over Navratilova - negenvoudig winnares. “Iedereen in Tsjechië kent dat verhaal. Het is zo, zo moeilijk om één keer te winnen, en zij deed het negen keer. Je kan er alleen maar naar opkijken.”

Maar Vondrousova is goed bezig om haar eigen geschiedenis te schrijven. Opvallend: in vergelijking met haar finaleplaats op Roland Garros vier jaar geleden, heeft ze er nu een pak tatoeages bij. Zo is ze wellicht de meest getatoeëerde winnares van Wimbledon ooit. “Hoeveel ik er heb? Geen idee. Ik vind het kunst, ik hou ervan. Ik apprecieer de mensen die het doen.”

Vondrousova sloot een tijdje geleden een weddenschap af met haar coach. Het hoeft niet te verbazen dat er een tattoo op het spel stond. “Als ik een Grand Slam win, gaat hij er ook eentje laten zetten. Ik hoop dus dat ik win.” En zo geschiedde.

Dat de Tsjechische in de finale stond, was eigenlijk al een klein wonder. Vorig jaar zat ze tijdens Wimbledon in de tribunes met een gips rond haar pols na een operatie. Daardoor stond ze zes maanden aan de kant. Begin dit jaar liet kledingsponsor Nike haar zelfs vallen. “Na zo'n blessure weet je nooit of je ooit nog op je oude niveau terugkeert. Ik ben dan ook dankbaar dat ik hier weer op het allerhoogste niveau sta.”

Dat dat uitgerekend op Wimbledon gebeurt, is opmerkelijk, want gras is allesbehalve haar favoriete ondergrond. De laatste vijf jaar speelde ze tot voor Wimbledon slechts tien wedstrijden op gras, waarvan ze er vier won. Nu is ze de eerste niet-reekshoofd ooit die Wimbledon op haar naam schrijft.

