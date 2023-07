Alcaraz wint na ongelofelijke Wimbledon-finale in vijf sets van Djokovic die gefrustreerd racket stuk smasht op netpost

SET 4. Alcaraz behoudt opslag en staat weer 2-1 voor

Alcaraz is de betere speler, dat is nu helemaal duidelijk. Alsof hij Djokovic trakteert op een koekje van eigen deeg. Het is de Spanjaard die nu in het hoofd van de Serviër is gekropen. Na een knappe rally waarin Alcaraz uitpakt met een zware winner, kijkt hij richting zij box en wijst hij richting court. "Ik ben nog altijd hier. Hier ben ik." Hij wrijft het er nog even in bij Djokovic, die het fysiek steeds moeilijker krijgt.