Woning van beruchte ex-portier Zillion beschoten: eerder verdacht van moordcomplot

AntwerpenZondagochtend hebben onbekenden een schot afgevuurd op een woning op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Het huis is eigendom van Marzouk D. (48), een beruchte ex-portier van discotheek Zillion. Hij werd in het verleden verdacht van een moordcomplot en witwaspraktijken, waar hij allebei voor is vrijgesproken.

Het schietincident vond plaats rond 5.30 uur. In de voordeur van de woning was een kogelinslag te zien. Er vielen geen gewonden. “Er is melding gemaakt van één schot. Het labo is ter plaatse gekomen en de federale gerechtelijke politie voert een onderzoek”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.

De geviseerde woning is die van Marzouk D., een beruchte ex-portier met een stevig strafblad die vroeger onder meer voor discotheek Zillion heeft gewerkt. In 2009 was hij een van de verdachten van een ‘moordcomplot’ tegen Ferenc H., de ex-netwerkbeheerder van Zillion-uitbater Frank Verstraeten. In een telefoongesprek enkele jaren eerder had Verstraeten Marzouk D. gevraagd om Ferenc H. uit de weg te ruimen voor 400.000 frank. Ze werden allebei vrijgesproken wegens onvoldoende bewijsmateriaal.

Vastgoed

Eind 2016 werd Marzouk D. verdacht van witwaspraktijken. In 2011 had hij het uitgaansmilieu vaarwel gezegd en beslist om zijn centen te investeren in vastgoed. Er werd een onderzoek gestart naar die opvallende investeringen. De familie zou gronden en panden hebben gekocht met drugsgeld, stelde het Openbaar Ministerie. Ook zijn broers Youssef en Ali die op het Kiel Pit-stop uitbaten, kwamen in beeld toen de winkel in de Abdijstraat fors werd uitgebreid. Begin 2013 viel de federale politie binnen in Pit-stop en in de huizen van de familie D.. De speurders namen ongeveer 400.000 euro cash geld in beslag. Marzouk heeft altijd verklaard dat hij als hoofdportier in discotheken veel fooien kreeg. De rechtbank geloofde zijn verhaal en sprak hem vrij voor witwaspraktijken.

Volledig scherm De woning van Marzouk D. werd zondagochtend beschoten. © Marc De Roeck