Woning van 90-jarige vrouw vernield door explosie in Wilrijk

De buurt van het Valaar in Wilrijk is vanmorgen wakker geworden met een luide knal. Rond 6 uur vond een ontploffing plaats in de Pieter Van Passenstraat. Een explosief richtte schade aan aan twee woningen in de straat. Vermoedelijk gaat het om een vergissing want de woning die de zwaarste schade opliep, wordt bewoond door een 90-jarige alleenstaande dame. Er vielen gelukkige geen gewonden.