Woning op Boomsesteenweg beschoten: link met drugsoorlog nog onduidelijk

Het schietincident vond plaats rond 5.30 uur. In de voordeur van de woning was een kogelinslag te zien. Verder geraakte er niks beschadigd. Er vielen geen gewonden. “Er is melding gemaakt van één schot en één inslag. Het labo is ter plaatse gekomen en de federale gerechtelijke politie voert een onderzoek”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen. Of er een link is met de drugsoorlog is nog onduidelijk.