Wilrijkse dj Gascar treedt uit ‘Comfort Zone’ in nieuwe single

ANTWERPEN Antwerpse clubiconen toveren Bocadero om in Ibiza: “Love and peace, maar dan in nieuwe vorm”

Voor de derde editie van nostalgisch clubconcept Oldskool Antwerp XL wordt het publiek in Ibiza-sferen gebracht door onder andere Sven Van Hees, Buscemi en Delafino. Of hoe Antwerpen en ’s wereld populairste party-eiland een diepe connectie hebben. “Ik kom hier al twaalf jaar met het gezin, we combineren mijn dj-werk met vakantie.”

9 juli