Wilrijk raapt zwerfvuil tijdens World Cleanup Day

Antwerp Dog Festival wil uitpakken met grootste honden­taart ter wereld: “Overschot gaat naar dieren­asiel”

Een festival voor honden: ’t is niet alledaags. En al zeker niet wanneer er een wereldrecordpoging aan is verbonden. Lana Provoost (37) van Het Hondenrestaurant zet het op zaterdag 26 augustus allemaal op poten in Fort 5 in Edegem. “Met het festival wil ik een paar organisaties ondersteunen die zich inzetten voor honden.”