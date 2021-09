Vloer van zolderverdieping stort in na hevige dakbrand in Koning Leopoldstraat: dakwerker naar ziekenhuis voor rookinhalatie

WilrijkDe Antwerpse brandweer is woensdagochtend uitgerukt naar de Koning Leopoldstraat in Wilrijk voor een uitslaande dakbrand. In de bewuste woning was op de zolderverdieping brand uitgebroken terwijl er dakwerken uitgevoerd werden. Een dakwerker die te veel rook had ingeademd is de enige gekwetste, maar het pand is wel onbewoonbaar.

“Rond iets over tien uur vanochtend kregen wij melding van een uitslaande brand in een pand in de Koning Leopoldstraat,” vertelt brandweercommandant Vanspauwen. “Bij aankomst bleek dat de zolderverdieping in brand stond.” Omdat het vuur best hevig woedde, besloot de brandweer om vanuit twee fronten te blussen. “We hebben een aanval ingezet via de binnenkant van de woning, maar gelijktijdig stelden we ook een ladderwagen op om te kunnen blussen langs de buitenzijde. Ondertussen is de brand helemaal onder controle.”

Het vuur zou ontstaan zijn op de zolderverdieping van de woning waar op dat moment dakwerken uitgevoerd werden. De brand zorgde voor ernstige rookontwikkeling, waardoor de brandweer via Twitter ook opriep om de omgeving te mijden. “De zolder is zo goed als uitgebrand en de vloer van de zolderverdieping is ook grotendeels ingestort,” aldus Vanspauwen. “Binnen is het niet veilig en dus moesten we de woning onbewoonbaar laten verklaren.”

Er werden onder de bewoners van het pand geen gewonden gemeld. Enkel een van de dakwerkers is naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij iets te veel rook had ingeademd. Ook een hond kon veilig geëvacueerd worden uit de woning. Over de oorzaak van de brand is nog geen zekerheid.

Volledig scherm © Marc De Roeck

