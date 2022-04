Tour Elentrik zoekt kunstenaars om nutskasten in streetartjasje te steken

ANTWERPEN Klimaatac­ti­vis­ten kapen billboards op Singel met “loze belofte” De Croo: “We are still watching!”

Op de wereldwijde klimaattop in het Schotse Glasgow eind vorig jaar waarschuwde premier Alexander De Croo (Open Vld) dat wereldleiders het zich niet langer kunnen permitteren níet in actie te schieten voor het klimaat. Een boodschap die sinds vrijdag in gigantische letters te lezen staat op een reclamebord op de Antwerpse Singel. Het is een actie van ‘Extinction Rebellion’ die De Croo wil doen herinneren aan zijn “loze belofte”.

26 maart