Tour Elentrik trekt naar wijk Neerland: lokaal talent mag zich uitleven op twintig nutskasten

“Het kan niet dat je in wijk met 11.000 inwoners zoals Valaar geen geld kunt afhalen”: Vooruit klaagt tekort bankautoma­ten aan

Een bankautomaat vinden voor cash: het wordt op steeds meer plaatsen moeilijker. Dat is niet anders in het district Wilrijk. Vooruit, dat in de oppositie zit, legt de vinger op de wonde en start een petitie. “De wijk Valaar met bijna 11.000 inwoners heeft geen enkele bankautomaat meer. Daar moet zo snel mogelijk een neutraal cashpunt komen.”